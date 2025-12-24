На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии растет недовольство Мерцем

Социолог Юнг: рейтинг Мерца достиг рекордно низкого уровня
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

В последние несколько месяцев среди граждан Германии фиксируется рекордно высокий уровень недовольства граждан канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом социолог и руководитель исследовательской группы «Выборы» Маттиас Юнг рассказал газете Der Tagesspiegel.

По его словам, рейтинги одобрения Мерца сейчас отрицательные. И несмотря на то, что политик находится у власти всего несколько месяцев, он «уже оказался в кризисной ситуации».

«Мерц пока не смог извлечь существенных выгод из своего поста канцлера», — отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что Мерц «едва ли сравним с Меркель», которая много лет пользовалась одобрением граждан.

При этом Маттиас Юнг отметил, что популярностью среди немцев сейчас пользуется министр обороны страны Борис Писториус, который недавно заявил о том, что не верит в войну России и НАТО.

По словам социолога, немцы в основном положительно оценивают свою личную ситуацию, однако когда речь заходит об экономическом положении Германии, граждане Германии дают пессимистическую оценку и делятся негативными ожиданиями на будущее.

Недавний опрос издания Bild также показал, что жители Германии все меньше уверены в том, что правительство Мерца способно эффективно реагировать на текущие вызовы. Оказалось, что 58,7% респондентов не верят в экономический рост страны при нынешнем кабинете министров. Также опрос института INSA показал, что 60% немцев недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца спустя 100 дней после формирования коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Ранее канцлера Мерца освистали в в Магдебурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами