В Германии растет недовольство Мерцем

В последние несколько месяцев среди граждан Германии фиксируется рекордно высокий уровень недовольства граждан канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом социолог и руководитель исследовательской группы «Выборы» Маттиас Юнг рассказал газете Der Tagesspiegel.

По его словам, рейтинги одобрения Мерца сейчас отрицательные. И несмотря на то, что политик находится у власти всего несколько месяцев, он «уже оказался в кризисной ситуации».

«Мерц пока не смог извлечь существенных выгод из своего поста канцлера», — отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что Мерц «едва ли сравним с Меркель», которая много лет пользовалась одобрением граждан.

При этом Маттиас Юнг отметил, что популярностью среди немцев сейчас пользуется министр обороны страны Борис Писториус, который недавно заявил о том, что не верит в войну России и НАТО.

По словам социолога, немцы в основном положительно оценивают свою личную ситуацию, однако когда речь заходит об экономическом положении Германии, граждане Германии дают пессимистическую оценку и делятся негативными ожиданиями на будущее.

Недавний опрос издания Bild также показал, что жители Германии все меньше уверены в том, что правительство Мерца способно эффективно реагировать на текущие вызовы. Оказалось, что 58,7% респондентов не верят в экономический рост страны при нынешнем кабинете министров. Также опрос института INSA показал, что 60% немцев недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца спустя 100 дней после формирования коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

