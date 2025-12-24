На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не смешно и пошло». В Госдуме оценили мирный план Зеленского

Депутат Новиков: мирный план Зеленского — это очевидная манипуляция
Susana Vera/Reuters

Опубликованный в СМИ мирный план президента Украины Владимира Зеленского — это не что иное, как манипуляция. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Тот вариант мирного плана, который представил Зеленский, совершенно не соотносится с требованиями российской стороны. Это очередная очевидная манипуляция со стороны Киева», — сказал депутат.

По его мнению, украинская сторона в очередной раз подтвердила, что не хочет вырабатывать позицию, связанную с достижением мира и какого-то компромиссного решения.

«Когда стороны действительно хотят достичь мира, то они не делают вид, что Крым и Донбасс не являются частью Российской Федерации. Эти факты конституционно закреплены. А потому план Зеленского выглядит уже даже не смешно, а весьма пошло, и всерьез это обсуждать невозможно», — заключил Новиков.

Украинский лидер поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев и Москва сейчас обсуждают с Вашингтоном. Документ состоит из 20 пунктов, которые включают гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. Также в тексте обговариваются безъядерный статус Украины и членство Киева в ЕС и НАТО.

Ранее в России рассказали о сигналах, которые Зеленский посылает Москве.

