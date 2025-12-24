На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мордой в пол, жену к стене»: силовики жестко задержали новосибирца, перепутав его с цыганами

Житель Новосибирска рассказал, что его по ошибке избили силовики при задержании
Евгений Белозеров

Многодетный отец из Новосибирска Евгений Белозеров рассказал «Газете.Ru», что в его дом ворвались силовики, избили и задержали его на глазах у восьмерых детей и беременной жены. По словам мужчины, правоохранители разбили ему окно, скрутили одного из его сыновей и обыскали жилье, а потом отвезли в отдел и отпустили без предъявления обвинений.

«Около 6 утра я спал, услышал звук, что бьют окна. Я соскочил и побежал к выходу, но ударами меня уложили в пол и дальше начали бить. От шума поднялась жена беременная, ее к стене. Потом начали будить детей — ребенок 13 лет испугался людей в форме и маске и побежал к выходу, но ему поставили подножку — он упал, ударился головой и коленом, его уложили и скрутили со словами: «Мордой в пол». Потом положили мордой в пол ребенка 10 лет, который вышел на кухню. Потом закрыли семерых детей в комнате и удерживали все время, даже в туалет не давали ходить. Ребенок, которому нет и двух лет, плакал. Я при этом все время лежал лицом в пол, ничего говорить не давали, сразу били. Потом начали обыск, я что-то там подписал, толком не видел — зрение плохое», — сказал он.

Белозеров отметил, что после этого его доставили в отдел, но спустя четыре часа, не предъявив никаких обвинений, отпустили. При этом сотрудники полиции не извинились, мужчина намерен обращаться в прокуратуру.

«Потом меня доставили в полицию, там ничего не сказали, причины задержания не знают. Через четыре часа отпустили. Кто будет восстанавливать разбитое окно? Из-за этой «ошибки» дети плохо спят, боятся выходить на улицу. Извинений нет никаких. [Мы] залепили пленкой окно, прошли с детьми судмедэкспертизу», — добавил он.

Как уточняло до этого издание «Прецедент», силовики могли задержать новосибирца по ошибке, перепутав с цыганами — ранее представители этой диаспоры жили по соседству с Белозеровыми, но год назад съехали.

Ранее на новокузнецкого полицейского завели дело из-за избиения задержанного.

