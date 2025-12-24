На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия осудила запрет на въезд активистов в США

Еврокомиссия попросила США объяснить запрет на въезд евроактивистов в страну
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия осудила запрет на въезд в США европейских активистов, а также запросила у властей Америки разъяснить причину такого решения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы запросили разъяснения у властей США и продолжаем взаимодействие», — отмечается в заявлении.

До этого госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что 23 декабря на въезд в страну введен запрет пяти европейцам, которые обвиняются в попытках оказать давление на американские технологические компании с целью цензурирования или подавления американской точки зрения. Он назвал этих людей «радикальными активистами».

Среди них — Тьерри Бретон, который является одним из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах. В стоп-лист также были включены исполнительный директор центра по противодействию цифровой ненависти Имран Ахмед, руководители немецкой организации HateAid Жозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг, а также Клэр Мелфорд, которая руководит глобальным индексом дезинформации. Они заявляли об «акте репрессий» со стороны США.

В администрации президента США Дональда Трампа не раз критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

Ранее в Нацразведке США отреагировали на визовые санкции против экс-комиссара ЕС.

