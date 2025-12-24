На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил, что тысячи москвичей находятся в зоне СВО и помогают фронту

Егор Алеев/РИА Новости

Тысячи москвичей защищают родину на передовой в зоне СВО, охраняют небо над столицей, помогают жителям пострадавших регионов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме, пишет ТАСС.

Собянин отметил, что Россия уже почти четыре года «ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет».

«Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, помогают жителям Донецка, Луганска, производят продукцию, необходимую для армии России», — сказал мэр.

Глава города добавил, что столичные власти не отступят от стратегических целей развития города, они будут идти только вперед.

До этого президент России Владимир Путин во время прямой линии похвалил Собянина. Российский лидер отметил, что у многое получается в плане благоустройства транспортной инфраструктуры столицы. Президент напомнил, что в Москве находятся ежедневно почти 15 млн человек, при этом вопросы транспортных развязок «решаются на системной основе».

Ранее Собянин заявил о нехватке специалистов в Москве.

