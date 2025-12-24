«Девочку обнулили, она начинает с чистого листа»: каким будет возвращение Валиевой

C 25 декабря Камила Валиева сможет официально вернуться к соревнованиям после дисквалификации. В комментариях «Газете.Ru» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина напомнила, что спортсменке придется начинать с чистого лица, а победительница Универсиады Бетина Попова выразила уверенность, что Валиева уже набрала хорошую форму. «Газета.Ru» рассказывает, как фигуристка шла к возвращению на большой лед.

С чего все началось

25 декабря 2021 года в пробе, взятой после победного выступления Валиевой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно 11 февраля 2022 года, после победы России в командном турнире по фигурному катанию во время пекинской Олимпиады.

Решение о дисквалификации фигуристки Валиевой пропало с сайта CAS Спортивный арбитражный суд (CAS) убрал с официального сайта мотивировочную часть решения... 23 декабря 04:51 На фоне известия о положительной допинг-пробе Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования. При этом Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка попадет в тройку сильнейших по итогам соревнований.

Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, после чего опустилась в итоговом протоколе на четвертое место.

Дисквалифицировали и лишили медалей

Разбирательство затянулось, лишь в январе 2024 года CAS вынес решение: отстранить спортсменку на четырехлетний срок и лишить ее всех наград, завоеванных в этот период.

«Это абсолютно чудовищное решение! Просто невозможно себе такое представить! Как можно так относиться к ребенку? Это немыслимая жестокость! Пусть будут прокляты те, кто это сделал! И пусть у Камилы все будет хорошо, она невероятно талантливая девочка! Она не заслужила всего этого», — заявляла «Газете.Ru» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Перед решением CAS Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже лишило Валиеву золотой медали чемпионата России — 2022 в женском одиночном катании, теперь чемпионкой страны считается занявшая на том турнире второе место Александра Трусова.

После объявления решения CAS золотая медаль, полученная Валиевой на чемпионате Европы — 2022 года, перешла к Анне Щербаковой. Серебряной медалисткой вместо Анны стала Александра Трусова, а бронзовая медаль досталась представительнице Бельгии Луне Хендрикс, которая изначально по итогам турнира заняла четвертое место.

Валиеву призвали выступить на соревнованиях Советская фигуристка, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что хочет увидеть фигуристку Камилу... 19 декабря 17:47 Но главным ударом после обвинительного решения по делу Валиевой стало перераспределение наград по итогам командного турнира Олимпийских игр. Это стало настоящим праздником для сборной США, которая в Пекине стала второй.

«Давайте праздновать! Поздравляем Эвана Бейтса, Карен Чен, Нэйтана Чена, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндона Фрейзера, Мэдисон Хаббелл, Алексу Книрим и Винсента Чжоу», — было сказано в заявлении Олимпийского и Паралимпийского комитета США.

При этом Международный союз конькобежцев (ISU) не оставил российскую команду совсем без медалей, переместив ее на третье место. Если бы баллы у всех команд были перераспределены (Валиева за свои прокаты в командном турнире получила по 10 баллов, поскольку занимала первые места, а теперь 10 баллов достались бы другой фигуристке), то Россия выпала бы даже из тройки, а бронзу получила бы Канада.

Однако ISU решил никому не отдавать отнятые у Валиевой очки, и максимальным числом баллов у девушек стало девять. По этой причине канадская сборная не смогла обогнать Россию, ведь ее результаты не выросли — только упали у России. Баллы распределились таким образом: США — 65, Япония — 63, Россия — 54, Канада — 53.

Музыкальный фестиваль, ледовые шоу и проигранные апелляции

Российская фигуристка из-за отстранения не имела права участвовать в официальных соревнованиях и проводить полноценные тренировки. К ее чести, критическая ситуация не выбила почву из-под ее ног. Камила сместила акцент деятельности и ушла в публичное пространство: она выступила в качестве ведущей на Кубке Первого канала, а также на фестивале «Песня года».

Появились подробности восстановления Валиевой Пятикратный чемпион США в танцах на льду и хореограф Петр Чернышев заявил, что российская фигуристка... 13 декабря 09:30 Но, что важнее всего, она со временем вернулась на каток — в рамках ледовых шоу. Возможно, кто-то из ее недоброжелателей и кусал локти из-за этого, но такую деятельность ей запретить не мог никто. И в течение всего срока дисквалификации было видно, как она старается поддерживать форму.

Впрочем, не забывала она и о главном: Валиева старалась добиться изменения решения по ее делу. Другой вопрос, что не получалось. В октябре 2024 года Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию спортсменки. И это, по существу, положило конец ее надеждам что-то изменить, поскольку данная инстанция имеет весьма специфический профиль. Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович поясняла «Газете.Ru», что этот суд не рассматривает дела по существу, а устанавливает, были ли совершены отступления в работе по делу со стороны CAS.

«В случае, если Верховный суд Швейцарии установит наличие процессуальных нарушений, которые могли повлиять на результаты дела, решение может быть отменено либо отправлено на новое рассмотрение в CAS, чтобы устранить нарушения.

Не всякое отступление может быть признано основанием для изменения решения. Для этого адвокаты Валиевой должны будут доказать, что процессуальное нарушение повлияло на ход дела», — подчеркивала Анцелиович.

В апелляции сторона Валиевой заявляла, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, так как спортсменка не давала письменного согласия на начало арбитража. Однако суд посчитал, что фигуристка фактически согласилась на арбитраж в CAS, так как соответствующая оговорка содержится в статье 15.2 Общероссийских антидопинговых правил. Кроме того, защита спортсменки жаловалась на чрезмерное освещение дела в СМИ со стороны CAS. Суд же счел эту критику «ложной» и констатировал, что CAS имел право публиковать пресс-релизы, учитывая, что дело оказалось на страницах СМИ еще во время Олимпиады 2022 года.

Фигуристка Валиева начала готовить соревновательные программы Российская фигуристка Камила Валиева перешла к следующему этапу подготовки к своему возвращению... 28 ноября 15:50 Также суд отверг претензии Валиевой к коллегии ISU, которая аннулировала ее результаты на Олимпиаде и перераспределила медали. Защита спортсменки утверждала, что коллегия неправомерно отказалась учесть ее несовершеннолетний возраст и статус защищенного лица, однако суд решил, что этот статус требует особого отношения к спортсменам «в определенных обстоятельствах, но не во всех». Таким образом, по мнению суда, не было никаких оснований для применения к фигуристке менее суровых санкций.

Позже сторона спортсменки подала еще одну апелляцию, заявив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, способные подтвердить версию россиянки о случайном попадании запрещенного вещества в организм.

Речь идет об экспертизе бывшего директора антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяля Сожи, результаты которой показали, что триметазидин действительно, как утверждала защита спортсменки, мог попасть в организм Валиевой через приготовленный дедушкой десерт. При этом WADA и CAS так и не предоставили российской стороне документов по данному исследованию.

Причиной отказа в удовлетворении апелляции Федеральный суд Швейцарии указал, что основная часть приведенных адвокатами фигуристки доводов была получена уже после вынесения CAS решения.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что исследование Сожи даже в случае принятия его судом не могло быть доказательством невиновности Валиевой, поскольку выводы эксперта в равной степени подтверждают как возможность случайного попадания препарата в организм через загрязненный десерт, так и намеренное употребление запрещенного препарата.

Возвращение Валиевой в спорт

Тем временем четырехлетний срок подошел к концу. С 25 октября Камила получила официальное право возобновить тренировки. Но и здесь она шокировала болельщиков. Если раньше она занималась у Этери Тутберидзе, то теперь ушла в академию Татьяны Навки в группу Светланы Соколовской.

WADA направило письмо о взыскании средств с Валиевой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям российской фигуристки Камилы... 07 ноября 21:35 Спортсменка лично пообщалась с уже бывшей наставницей, расставание прошло мирно. Навка же пообещала, что фигуристке будет оказана полная поддержка.

«Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой. Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное — желание», — заявила Навка «Спорт-Экспрессу».

Но что сейчас сможет показать Валиева? Ее возвращение, безусловно, является долгожданным для всех поклонников фигурного катания. Однако за время ее отсутствия появилось новое поколение звезд: на Олимпиаде Россию, пусть и в нейтральном статусе, будет представлять ставшая уже трехкратной чемпионкой страны Аделия Петросян. Прославленная фигуристка Ирина Роднина не уверена, что выдавать большие авансы Валиевой сейчас оправданно.

«По поводу ее возвращения выражают восторги — а разве я восторг высказывала? Какой восторг?

Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, так что она будет начинать буквально с чистого листа. От нее ждут феерии на льду? Ой, я вас умоляю.

У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение. Будет ли ей тяжело выдерживать конкуренцию? Не знаю, я ее не видела. На этот вопрос может ответить только тренер, который с ней работает», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка «Газете.Ru».

Впрочем, победительница Универсиады — 2019, хореограф Бетина Попова верит, что Валиева еще покажет свои лучшие качества, пусть и не стоит с самого начала ожидать от нее чего-то невероятного. Попова заявила «Газете.Ru», что Камила уже сейчас находится в отличной форме.

«Мы никогда не узнаем правду»: фигуристы-чемпионы из США обратились к Валиевой Американские фигуристы, олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс в интервью Fox News обратились... 31 октября 16:10 «Жду возвращения Камилы с большой радостью. Для меня это одна из самых сбалансированных фигуристок, которые за последнее время у нас появлялись. Невероятная растяжка, прекрасное скольжение, великолепная интерпретация программ плюс сложные многооборотные прыжки.

Наверное, этого не стоит ожидать сразу, восстановления всех четверных. Но, думаю, она сейчас в достаточной кондиции, чтобы исполнять тройные, которые сейчас делает множество девушек, на чемпионате России Камилу точно стоит ожидать. Судя по тем видео, которые она публикует в соцсетях, можно видеть, что основные элементы она собрала и находится в прекрасной физической форме. Честно скажу: это большая радость для всех любителей фигурного катания — снова видеть Камилу на льду на соревнованиях», — считает Попова.