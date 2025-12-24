На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Россия заведомо не согласится на мирный план Зеленского

Депутат Журавлев назвал невнятным мирный план Зеленского из 20 пунктов
Louisa Gouliamaki/Reuters

Перечисленные президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов мирного плана «совершенно невнятные» — Россия не согласится на его подписание. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Зеленский за спинами американских политиков состряпал собственный план, на подписание которого Россия заведомо не согласится. Это и сделано исключительно ради того, чтобы потом голосить на весь мир: смотрите, а ведь мы предлагали, только Москва не хочет. А гарантии безопасности, подобные 5-й статье устава НАТО, означают, по сути, то самое присутствие в стране войск Североатлантического альянса, которого Россия изначально и стремилась избежать. Совершенно невнятные пункты по территориям — в стиле: вы отовсюду уходите, а мы останемся там, где стоим. И еще менее четкие — по языку и отношению к русским, какие-то теоретические уроки толерантности, и даже само слово «русский» в плане произнести стесняются. Уверен, что нам на эти упражнения Зеленского и вовсе не следует обращать внимания. Все решается на поле боя, а там у российских войск сейчас преимущество. Возможно, и предложения от Украины через пару месяцев станут более вменяемыми», — сказал Журавлев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами раскрыл 20 пунктов мирного плана, который в последние недели обсуждают Украина, США и Россия. Мирный план подтверждает суверенитет Украины, предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом. Согласно документу, будет создан специальный механизм мониторинга, Украина получит гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек, а в случае возобновления конфликта последует военный ответ и возвращение санкций против России.

Ранее в Кремле не стали комментировать мирный план Зеленского.

