Путин рассказал, что помогает обеспечивать расходы на оборону

Финансовая система РФ устойчива благодаря слаженной работе правительства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

«Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность», — подчеркнул глава государства.

При этом, отметил президент, удается задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых нацпроектов.

Незадолго до этого Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей.

19 декабря российский лидер в ходе выступления на прямой линии заявил, что дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП, но в следующем году снизится до 1,6% ВВП. По словам главы государства, это хороший показатель, учитывая, что государственный долг у страны остается очень низким.

Ранее Путин рассказал о росте золотовалютных резервов России.