В Эстонии пообещали застрелить «зеленых человечков» из России при пресечении границы

Цахкна: военные Эстонии застрелят «зеленых человечков» из РФ при нарушении границ
Hannes P Albert/Global Look Press

Эстонские военные застрелят «зеленых человечков» из России, если они пересекут границу страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, чьи слова приводит Onet.

По его словам, в октябре вблизи границы с Россией были замечены «зеленые человечки», которыми якобы были военные без опознавательных знаков. Это был не единичный случай, указал министр.

«Мы наблюдаем за ними постоянно, имеем, в частности, много различных сообщений из Нарвы - пограничного города. Скажу прямо: если когда-то «зеленые человечки» пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать», — сказал Цахкна.

Накануне Маргус Цахкна пригрозил Москве последствиями после массированного удара ВС РФ по Украине в ночь на 23 декабря. По словам министра, Россия якобы «продолжает эскалацию своих атак» против Украины, нанося удары по инфраструктуре республики. Отдельно он заметил, что это происходит в «праздничный сезон».

Ранее Пушков назвал «трех китов», на которых стоит политика Европы в отношении России.

