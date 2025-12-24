На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о снижении инфляции

Путин: в России снижается инфляция
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

В России снижается инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами российского правительства, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается», — добавил российский лидер.

Годовая инфляция, по оценке Центрального банка России, по состоянию на 15 декабря составила 5,8%. По итогам 2025 года инфляция ожидается ниже 6%.

Кроме того, глава государства попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще посещать заседания правительства.

24 декабря Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Он также назвал хорошей работу российского парламента.

До этого Владимир Путин провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

23 декабря Володин передал депутатам слова благодарности от Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Также он рассказал, что глава государства пожелал членам Государственной думы успехов в работе в следующем году.

Ранее в партии «Единая Россия» подвели итоги работы в осеннюю сессию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами