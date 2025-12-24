Путин заявил о снижении инфляции

В России снижается инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами российского правительства, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается», — добавил российский лидер.

Годовая инфляция, по оценке Центрального банка России, по состоянию на 15 декабря составила 5,8%. По итогам 2025 года инфляция ожидается ниже 6%.

Кроме того, глава государства попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще посещать заседания правительства.

24 декабря Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. Он также назвал хорошей работу российского парламента.

До этого Владимир Путин провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

23 декабря Володин передал депутатам слова благодарности от Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Также он рассказал, что глава государства пожелал членам Государственной думы успехов в работе в следующем году.

Ранее в партии «Единая Россия» подвели итоги работы в осеннюю сессию.