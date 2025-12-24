На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания кабмина

Путин обратился к Набиуллиной с просьбой чаще посещать заседания кабмина
true
true
true

Президент России Владимир Путин попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще посещать заседания правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал российский лидер во время встречи с членами правительства.

28 ноября Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 1 января 2026 года при сохранении льготной ставки в 10% для социально значимых товаров.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России оценивает проект бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, но ожидает краткосрочного роста цен в результате повышения ставки НДС с 20 до 22%. Она добавила, что заложенное в проект бюджета на 2026 год повышение ставки НДС вносит определенность в бюджетную политику России, а это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке.

Ранее Набиуллина загадала Деду Морозу на Новый год инфляцию в 4%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами