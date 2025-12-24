Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания кабмина

Путин обратился к Набиуллиной с просьбой чаще посещать заседания кабмина

Президент России Владимир Путин попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще посещать заседания правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал российский лидер во время встречи с членами правительства.

28 ноября Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 1 января 2026 года при сохранении льготной ставки в 10% для социально значимых товаров.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России оценивает проект бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, но ожидает краткосрочного роста цен в результате повышения ставки НДС с 20 до 22%. Она добавила, что заложенное в проект бюджета на 2026 год повышение ставки НДС вносит определенность в бюджетную политику России, а это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке.

Ранее Набиуллина загадала Деду Морозу на Новый год инфляцию в 4%.