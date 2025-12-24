Путин дал правительству поручение, касающееся многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое и правильное решение для поддержки многодетных семей. Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи», — сказал глава государства во время встречи с членами кабмина.

До этого Путин поручил правительству до 1 марта 2026 года определить единый подход и критерии к установлению статуса многодетной семьи.

В конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в РФ с начала 2025 года более чем на 8% выросло количество многодетных семей. По его словам, в стране зафиксировано около 2,9 млн семей, в которых трое и более детей. Котяков также отметил и рост количества детей в семьях — за последнее время прирост составил почти 300 тысяч детей.

Министр анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 российских регионах. Он уточнил, что в 15 регионах РФ такие центры уже сформированы и работают.

Ранее Путин назвал аморальными попытки обогатиться за счет многодетных семей.