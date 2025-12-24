Балицкий рассказал, как удается развивать Запорожскую область

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и российского правительства удается развивать регион и решать все оперативные вопросы.

«Благодаря поддержке президента, правительства, администрации президента удается решать оперативные вопросы, обеспечивать нормальную жизнедеятельность населенных пунктов и в сложных условиях развиваться социально и экономически», — отметил он.

Также Балицкий сообщил, что доложил главе российского государства о непрекращающихся атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на социальную и гражданскую инфраструктуру в Запорожской области. По его словам, в беседе с президентом также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, итоги года, перспективы и план работы на следующий период.

24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин накануне поздно вечером провел рабочую встречу с Евгением Балицким.

Ранее военблогер рассказал, что РФ может освободить большую часть Запорожской области.