Путин назвал важнейшее событие 2025 года в России

Путин счел запуск в России новых нацпроектов важнейшим событием года
Гавриил Григоров/РИА Новости

Запуск в России новых национальных проектов стал важнейшим событием уходящего года, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

В среду, 24 декабря, российский лидер встретился с членами правительства. На заседании он отметил, что текущее состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и в то же время «задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых нацпроектов».

«Их запуск стал во многом знакомым, важнейшим событием текущего года», — подчеркнул Путин.

8 декабря президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе встречи он поставил правительству страны шесть системных задач в реализации национальных проектов и государственной политики в 2026 году. Среди этих задач — подготовка комплексных решений «для перелома негативной демографической тенденции» в России, реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, изменение структуры внешней торговли и другие.

Ранее Путин рассказал, каким должен быть результат нацпроектов.

