Фотографировавшиеся на пляже в Сингапуре школьницы нашли тело мужчины

Mothership: школьницы в Сингапуре нашли тело мужчины во время фотосессии
true
true
true
close
Shin Min Daily News

В Сингапуре фотографировавшиеся на пляже школьницы нашли тело мужчины, пишет Mothership.

Школьница, фотографировавшая подругу, обратила внимание на черные шорты в воде у берега. Приглядевшись, она поняла, что это человек без признаков жизни. Девочка сразу закричала о помощи и сообщила о находке взрослым.

Вскоре на место прибыли сотрудники Сил гражданской обороны Сингапура (SCDF), которые извлекли тело из воды.

По предварительным данным, утонувшим оказался 28-летний мужчина. Одна из очевидцев, представившаяся как Кристина, рассказала, что на пляж около 11 утра. По ее словам, примерно в полдень группа из восьми мужчин в возрасте около 20 лет играла в воде, когда одного из них унесло волнами.

«Я знала, что произошел инцидент, но не ожидала увидеть тело, вынесенное на берег», — рассказала женщина.

Согласно предварительным выводам полиции, признаков преступления не выявлено. Расследование продолжается.

Ранее в Сингапуре мужчина изнасиловал девочку около метро и получил срок и 14 ударов палкой.

