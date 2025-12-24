Вяльбе: я преклоняюсь перед Овечкиным

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что считает нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным спортсменом 2025 года.

По ее словам, достижения Овечкина в НХЛ популяризируют Россию во всем мире.

«Для меня Овечкин не просто спортсмен года нашей страны, а вообще спортсмен года всего мира. Еще и в не самом молодом возрасте. Понимаю, что в хоккей можно играть достаточно долго. Я преклоняюсь перед ним», — заявила Вяльбе.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Владислав Третьяк назвал рекорд Александра Овечкина величайшим достижением.