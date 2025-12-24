Силовики пресекли побег заключенного из колонии в российском регионе

В Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли захват заложника и побег заключенного из колонии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Фигурант, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления, планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН с целью последующего удержания и принуждения государственных органов власти исполнить его требования для освобождения заложника. <...> Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН», — сказали там.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

В ведомстве рассказали, что заключенный изучил распорядок работы сотрудников, а в камере ШИЗО спрятал заточку.

Как установили сотрудники ФСБ по региону, фигурант в разговорах с другими заключенными высказывался в пользу действующих международных террористических организаций и оправдывал их действия. Кроме того, он агитировал сокамерников к вооруженному нападению на сотрудников УФСИН области, следует из сообщения пресс-службы.

Осужденный находится под стражей, следствие продолжается.

