На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики пресекли побег заключенного из колонии в российском регионе

ТАСС: в Курганской области ФСБ остановила побег осужденного из колонии
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли захват заложника и побег заключенного из колонии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Фигурант, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления, планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН с целью последующего удержания и принуждения государственных органов власти исполнить его требования для освобождения заложника. <...> Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН», — сказали там.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

В ведомстве рассказали, что заключенный изучил распорядок работы сотрудников, а в камере ШИЗО спрятал заточку.

Как установили сотрудники ФСБ по региону, фигурант в разговорах с другими заключенными высказывался в пользу действующих международных террористических организаций и оправдывал их действия. Кроме того, он агитировал сокамерников к вооруженному нападению на сотрудников УФСИН области, следует из сообщения пресс-службы.

Осужденный находится под стражей, следствие продолжается.

Ранее уральский полицейский, обвиняемый в пытках подозреваемого, отделался условным сроком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами