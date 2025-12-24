В России расширили список жизненно необходимых лекарственных средств

Кабмин расширил на восемь наименований список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что этот перечень регулярно обновляется.

«В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований», — рассказал премьер.

Мишустин уточнил: в настоящее время в списке находятся свыше 800 лекарств, большинство из которых отечественные. Кроме того, по словам председателя правительства, в ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна быть увеличена до 90%.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам.

Также, добавил глава государства, нужно уделять внимание развитию аптечной сети, включая внедрение так называемых передвижных аптек во многих регионах. Эта практика все шире и шире применяется и используется хорошо.

Ранее в России предложили заморозить цены на часть лекарств.