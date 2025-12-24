На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые вредные для зубов новогодние напитки

Metro: горячий шоколад и какао с зефиром сильнее всего повышают риск кариеса
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сладкие горячие напитки, такие как какао и горячий шоколад в новогодние праздники могут серьезно повышать риск кариеса и повреждения эмали. Об этом американский стоматолог Мохаммад Али рассказал изданию Metro.

По словам врача, наибольший вред зубам наносят кофе и другие напитки с сиропами, взбитыми сливками, зефиром и шоколадным соусом. Врач пояснил, что их обычно пьют медленно, и в горячем виде сахар дольше задерживается на поверхности зубов. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые разрушают эмаль и способствуют развитию кариеса.

Дополнительную опасность представляют сами добавки. Сливки, зефир и сиропы содержат много сахара и имеют липкую текстуру, из-за которой они труднее смываются слюной. Врач отметил, что в праздничный период люди часто незаметно для себя удваивают обычное потребление сахара.

Стоматолог также указал, что резкое увеличение количества сладкого может приводить к скачкам уровня глюкозы в крови, усиливая воспалительные процессы в организме.

«Сочетание сахара, кислотности напитков и длительного времени их употребления создает идеальные условия для повреждения зубов и десен», — подчеркнул Али,

Ранее ученые выяснили, когда чай и кофе повышают риск развития рака.

