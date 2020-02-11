Боевики сбили вертолет армии Сирии в Идлибе

Боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили военный вертолет армии страны, сообщает Reuters.

Как стало известно, военный вертолет был сбит к югу от Идлиба. Также в районе произошла стрельба, в результате которой погибли пять турецких солдат.

По данным агентства, в этом регионе повстанцы приближались к сирийскому Найрабу, чтобы якобы оттеснить российских военных.

В настоящее время данных о пострадавших и погибших в результате падения вертолета нет. Также отсутствует дополнительная информация об инциденте.

До этого сообщалось, что на российскую авиабазу Хмеймим пытались напасть при помощи беспилотников. 20 января было уничтожено три аппарата, которые приближались к авиабазе.

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