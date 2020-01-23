В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Россия и США сталкивались с некоторыми сложностями в ходе предотвращения инцидентов во время наземных операций своих вооруженных сил в Сирии.

По словам Джеффери, около 14 месяцев назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части Манбиджа, армия США перехватила генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.

«Однако со всем этим разобрались по военным каналам», — добавил сотрудник Госдепартамента США.

Он отметил, что такие случаи случаются довольно часто, когда ВС разных стран действуют независимо друг от друга в непосредственной близости. Джеффри заверил, что в этом нет ничего серьезного и «особенно угрожающего», и такие вопросы решаются по военным каналам.