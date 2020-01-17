СМИ: полицейские открыли огонь при разгоне демонстрантов в Багдаде

В пятницу, 17 января, в Багдаде произошли столкновения между силами безопасности и демонстрантами, в результате чего полицейские открыли огонь, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, в районе Эс-Санак возле моста через реку Тигр стражи порядка применили слезоточивый газ и открыли предупредительный огонь по протестующим. В результате чего один из активистов скончался на месте, еще 10 были ранены.

17 января демонстранты в центре Багдада заявили о намерении продолжать «революцию против коррупции», которая началась три месяца назад. Они также недовольны также отсутствием рабочих мест и низким уровнем жизни. Активисты призывают к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране.

Кроме того, в Багдаде прошла массовая акция протеста сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, участники которой потребовали вывода американских войск с территории Ирака.

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