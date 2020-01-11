Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла разбившийся самолет «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета близ Тегерана 8 января.
«Система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 км», — сказал Хаджизаде.
По словам военнослужащего, решение сбить лайнер принимал единолично оператор системы ПВО, так как у него нарушилась связь с командованием.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
Позже в Иране заявили, что украинский лайнер был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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