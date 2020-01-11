Обломок ракеты упал за пределы полигона во время российских учений в Казахстане

Обломок ракеты упал за пределы арендованного полигона во время учений российских военных в Казахстане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны республики.

В результате инцидента никто не пострадал, взрыва и разрушений не было, угроза для населения отсутствует, заявили в оборонном ведомстве.

На данный момент район падения обломка оцеплен полицией, на месте работают службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

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