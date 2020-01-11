Зариф заявил о «человеческой ошибке» в катастрофе с украинским лайнером

Глава министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф рассказал о причинах крушения украинского Boeing 737-800. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что причиной катастрофы стала «человеческая ошибка в период кризиса». Зариф также назвал произошедшее «грустным днем».

Кроме того, министр добавил, что спровоцировал эту кризис в стране «авантюризм США».

Глава МИД Ирана принес свои соболезнования и извинения перед родственниками погибших при крушении Boeing.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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