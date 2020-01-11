WSJ рассказала о секретных переговорах США и Ирана

Между Вашингтоном и Тегераном велись секретные переговоры через посольство Швейцарии в столице Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Отмечается, что первый контакт состоялся спустя несколько часов после убийства в ходе операции США генерала КСИР Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. В послании от США власти просили представителей Ирана не прибегать к эскалации конфликта.

Впоследствии, свою позицию в послании через посольство разъяснили иранские власти.

Представители швейцарского диппредставительства рассказали, что связь происходит через отправку факсов на аппарат, доступ к которому ограничен узким кругом лиц. Далее послания передаются дипломатами заинтересованным сторонам.

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