WSJ рассказала о секретных переговорах США и Ирана
Между Вашингтоном и Тегераном велись секретные переговоры через посольство Швейцарии в столице Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.
Отмечается, что первый контакт состоялся спустя несколько часов после убийства в ходе операции США генерала КСИР Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. В послании от США власти просили представителей Ирана не прибегать к эскалации конфликта.
Впоследствии, свою позицию в послании через посольство разъяснили иранские власти.
Представители швейцарского диппредставительства рассказали, что связь происходит через отправку факсов на аппарат, доступ к которому ограничен узким кругом лиц. Далее послания передаются дипломатами заинтересованным сторонам.
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