Bloomberg показал фото военных баз США в Ираке после ракетного удара

Bloomberg выложил спутниковый снимок последствий ракетного удара по американской военной базе в Ираке.

Предполагается, что ото было сделано над базой Эйн-аль-Асад.

До этого Иран заявил, что готов отомстить США за проведение операции, в результате которой погиб иранский генерал Касима Сулеймани. 8 января были выпущены ракеты из Ирана по базам США в Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. В ходе нападения погибли 80 человек. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский военный не погиб во время атаки Ирана на авиабазы США в Ираке. По его словам, иранские ракеты нанесли минимальный ущерб американским военным объектам.

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