Вероятный убийца Усамы бен Ладена сравнил Иран с Хиросимой

Ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О'Нил, который утверждает, что именно он произвел выстрелы, убившие основателя террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усаму бен Ладена упомянул в высказывании на своей странице в Twitter Иран.

«Хотите знать, что общего между Тегераном и Хиросимой? Пока ничего», — написал О'Нил в соцсетях.

Японские города Хиросима и Нагасаки были обстреляны Соединенными Штатами в последние дни Второй мировой войны. Это два единственных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Общее количество погибших от взрыва в Хиросиме составило от 90 до 166 тысяч человек.