В ВС США заявили, что письмо военных об уходе из Ирака является ошибкой
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо американских военных в армию Ирака об уходе войск из страны является ошибкой. Об этом сообщает CNN.
Он уточнил, что послание — черновик, который не был подписан.
Генерал также отметил, что в письме содержатся неудачные выражения.
«Оно предполагает вывод (войск), этого нет», — добавил Милли.
До этого в прессе появилось письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, в котором сообщалось о начале вывода американских войск из данной страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Пентагона: у США нет планов выводить войска из Ирака
— Парламент Ирака выступил за вывод иностранных войск из страны
— Reuters: возглавляемая США коалиция выведет войска из Ирака