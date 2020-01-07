В ВС США заявили, что письмо военных об уходе из Ирака является ошибкой

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо американских военных в армию Ирака об уходе войск из страны является ошибкой. Об этом сообщает CNN.

Он уточнил, что послание — черновик, который не был подписан.

Генерал также отметил, что в письме содержатся неудачные выражения.

«Оно предполагает вывод (войск), этого нет», — добавил Милли.

До этого в прессе появилось письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, в котором сообщалось о начале вывода американских войск из данной страны.

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