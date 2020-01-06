Трамп готов к переговорам с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с властями Ирана о пересмотре условий ядерной сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего советника главы Соединенных штатов Келлиэнн Конуэй.

Трамп открыт к обсуждению данного вопроса, отметила Конуэй. Она также подчеркнула, что многое зависит от желания Ирана «вести себя как нормальная страна».

Ранее сообщалось, что Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД.

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