Иран отказался от ограничений ядерного соглашения

Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.

Иран не будет следовать ограничениям по обогащению урана, заявил член администрации президента страны Хасан Рухани. Также Тегеран не станет ограничивать научные исследования и разработки в ядерной сфере.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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