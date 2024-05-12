Момент прилета в жилой дом в Белгороде попал на видео

Момент попадания снаряда в многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде попал на видео. Запись появилась в Telegram-канале «Белгород — Молния».

На кадрах видно, как в результате прилета на нижних этажах здания происходит взрыв. После этого один из подъездов дома разрушается, и близлежащие улицы заволакивает густым дымом.

12 мая на улице Щорса в Белгороде произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома. Причиной послужило попадание снаряда, выпущенного по городу бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что в результате атаки пострадали как минимум пять человек. Позже количество раненых увеличилось до семи, при этом под завалами могут оставаться до 20 человек.

На место происшествия уже выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявил о намерении провести расследование по факту произошедшего. Специалисты примут все необходимые меры, чтобы установить личности причастных к атаке людей.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали бесчеловечными атаки ВСУ на мирные города.