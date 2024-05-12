Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде выросло

При обрушении подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей», — рассказал источник.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут быть до 20 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее момент прилета в жилой дом в Белгороде попал на видео.