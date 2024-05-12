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Дегтярев прибыл в Москву

Михаил Дегтярев, предложенный на пост министра спорта, прибыл в Москву

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил премьер-министра России Михаила Мишустина за предложение войти в кабинет министров в качестве министра спорта и сообщил, что прибыл в Москву для выступления в комитете Госдумы. Сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Сегодня на 13:30 по московскому времени запланировано мое выступление на комитете. Готовлюсь к заседанию в представительстве Хабаровского края при Правительстве РФ в Москве», — сообщил он.

Дегтярев также сообщил, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до следующих распоряжений назначен первый вице-губернатор Александр Никитин.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что времена появления в кабинете министров неожиданных людей ушли.

Ранее Путин подписал указ, регулирующий количество министерств в новом правительстве страны.

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