В Белгороде из-под завалов спасли несколько человек

В Белгороде из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома спасли несколько человек. Об этом сообщает «Белгородский канал».

Также канал публикует видео, на котором десятки людей занимаются разбором завалов.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут быть до 20 человек. Уже известно о 7 пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее Гладков прибыл на место обрушения подъезда дома в Белгороде.