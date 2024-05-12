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Гладков прибыл на место обрушения подъезда дома в Белгороде

ТАСС: Гладков помог разбирать завалы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде и помогает разбирать завалы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, губернатор региона помог оперативным службам и жителям расчистить путь для проезда автомобилей спасателей к месту обрушения.

Отмечается, что разбирать завалы активно помогают местные жители. На месте находятся машины скорой помощи, экстренных служб.

12 мая в Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Причиной послужило попадание снаряда, выпущенного по городу бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что в результате атаки пострадали как минимум пять человек.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.

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Обрушение дома в Белгороде
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