Стали известны подробности прилета по многоэтажке в Белгороде

Прилет снаряда по многоэтажке в Белгороде мог случиться на уровне второго этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot из показаний очевидцев.

Очевидцы уточнили, что после попадания снаряда подъезд начал осыпаться. В это время возле здания на улице были люди.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде и помогает разбирать завалы.

«Белгородский канал» сообщает, что в Белгороде из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома спасли несколько человек.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут быть до 20 человек. Уже известно о 7 пострадавших.

Ранее момент прилета в жилой дом в Белгороде попал на видео.