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Пожар в варшавском ТЦ локализовали

RCB: крупный пожар в варшавском торговом центре удалось локализовать

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FotoDax/Shutterstock

Спасатели локализовали крупный пожар в одном из торговых центров Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правительственный центр безопасности (RCB).

«Пожар в торговом центре в Варшаве локализован», — говорится в сообщении.

Также в RCB сообщили, что в тушении пожара принимают участие 58 единиц техники и около 180 спасателей.

Кроме этого, на месте присутствует главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский, который сообщил журналистам, что здание торгового центра уничтожено. Он уточнил, что огонь распространился очень быстро, так как в ТЦ было «слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля».

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

12 мая в торговом центре в Варшаве произошел сильный пожар, горожан попросили оставаться дома и закрыть окна.

3 мая в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Здание не могли потушить трое суток и приняли решение о его сносе.

Ранее тушение оборонного завода Diehl в Берлине остановили из-за токсичной воды.

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