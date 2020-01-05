Коалиция США сообщила о двух нападениях рядом со своими базами в Ираке

В Коалиции США сообщили, что ее базы в Ираке были атакованы ракетами в субботу, 4 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

В коалиции отметили, что ее объекты и военные не пострадали.

«В 19.46 по багдадскому времени (совпадает с московским — прим. ред.) международная зона подверглась непрямому обстрелу, который не попал на объекты коалиции и мог повредить иракским гражданским лицам. В 19.50 вечера близ воздушной базы Балад взорвались ракеты», — говорится в заявлении.

В коалиции также добавили, что сейчас Иракские силы безопасности занимаются расследованием инцидентов.

Как известно, атаки случились после того, как 3 января в Багдаде ВВС США убили главу спецподразделения «КУДС» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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