Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что если Тегеран нанесет удар по гражданам США или американскому имуществу, Вашингтона нацелен на 52 позиции в Иране.

«Некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры», — написал Трамп.

Он отметил, что удары при этом будут сильными и быстрыми.

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