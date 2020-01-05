Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы. Об этом он написал в своем Twitter.
Он подчеркнул, что если Тегеран нанесет удар по гражданам США или американскому имуществу, Вашингтона нацелен на 52 позиции в Иране.
«Некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры», — написал Трамп.
Он отметил, что удары при этом будут сильными и быстрыми.
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