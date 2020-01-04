Иракская армия опровергла данные об авиаударе в районе Таджи близ Багдада
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Иракская армия опровергла факт нанесения какого-либо авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада, в котором СМИ подозревали коалицию во главе с США. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление иракских ВС.
«Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада», — говорится в сообщении.
Ранее представитель международной коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс также опроверг информацию о том, что коалиция наносила какие-либо удары по указанному району в последние дни.
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