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Производителей духов могут обязать отчитываться о доле спирта в продукции

«Известия»: парфюмеров могут обязать отчитываться о доле спирта в продукции

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Shutterstock

Федеральное собрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Это позволит увеличить контроль за косметической продукцией с высокой долей этилового спирта, уточняет издание «Известия».

Анализ рынка показал присутствие большого количества парфюмерно-косметических товаров в виде лосьонов, в которых содержание этилового спирта в диапазоне от 60 до 75%, следует из данных Национальной ассоциации «АПФ».

Уточняется, что многие недобросовестные производители специально выпускают якобы парфюмерную продукцию с высоким уровнем спирта. Продукт с возможностью двойного использования стоит дешевле алкоголя, поскольку предприниматели обходят действующий запрет на розничную продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%.

В Федсобрании уверены, что если обязать производителей маркировать продукцию, то вероятность отравлений снизится в 10 раз.

До этого сообщалось, что в Иркутской области шесть человек отравились алкоголем.

Инцидент произошел после застолья, на котором шестеро человек, работавших на Ковыктенском газоконденсатном месторождении, решили выпить. Сразу же после употребления все почувствовали недомогание.

Ранее биохимик назвала неочевидные продукты, содержащие спирт.

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