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Российские военные поразили скопления живой силы ВСУ в 112 районах

В Минобороны заявили о поражении скопления живой силы ВСУ в 112 районах

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские ракетные войска, артиллерия и беспилотные летательные аппараты в течение прошедших суток поразили скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 112 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах», — сообщили в ведомстве.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

В этот же день штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали ракетами подразделения украинской армии в зоне специальной военной операции.

18 мая испанское издание El Pais сообщало, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.

Ранее в США объяснили провал обороны ВСУ в Харьковской области.

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