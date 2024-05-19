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Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

«ВО»: российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

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Shutterstock

Российские военные полностью уничтожили инфраструктуру газокомпрессорной станции «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает Telagram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

Вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию уничтожили в результате серии ударов. Когда именно станция была поражена — не уточняется.

В апреле российская армия в ответ на украинские атаки на объекты нефтегазовой отрасли и энергетики ударила по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате полностью была разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная станция в Киевской области. «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.

16 мая Вооруженные силы РФ уничтожили украинский склад хранения безэкипажных катеров.

Также российские военные поразили пункт временной дислокации формирования «Сонечко» Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении итальянской гаубицы Melara.

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Операция на Украине
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