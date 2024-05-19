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Ходорковский считает, что Украина может потерять Харьков и Одессу

Ходорковский заявил, что Запад почти проиграл в конфликте на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Запад практически проиграл в конфликте на Украине. Об этом заявил основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом), его цитирует передает Bild.

Он считает, что к концу 2024 года Украина может лишиться Харькова, а к середине следующего года потерять Одессу. Ходорковский подчеркнул, что даже с учетом помощи США реальное соотношение расходов на боевые действия — «два с половиной к одному в пользу Путина».

«К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши», — спрогнозировал он, добавив, что это лучший сценарий.

15 мая военный аналитик Европейского совета (ЕС) по иностранным делам Густав Грессел заявил, что Украина рискует не выдержать вооруженного противостояния с РФ уже в следующем году.

14 мая британская газета The Times сообщила, что следующие несколько недель будут решающими для Украины в связи с текущей ситуацией в Харьковской области. По данным издания, из-за проблем с поставками западной техники ВСУ столкнулись с увеличением потерь среди пехоты. В результате живая сила, о нехватке которой говорят уже несколько месяцев, стала еще более ценным ресурсом для Киева.

Ранее на Украине рассказали, как поражение армии страны в Харьковской области может отразиться на мирных переговорах с РФ.

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