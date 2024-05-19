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В парламенте Грузии сочли антиконституционным вето Зурабишвили на закон об иноагентах

В парламенте Грузии заверили, что закон об иноагентах в итоге будет принят

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Irakli Gedenidze/Reuters

Депутат парламента Грузии, заместитель председателя парламентского по правовым вопросам Давид Матикашвили заявил, что вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект об иноагентах является антиконституционным, поскольку ничем не мотивировано. Его слова приводит телеканал Imedi.

Он подчеркнул, что подобные решения, «совершаемые только по прихоти», неконституционны и разжигают в обществе «радикализм».

«Однако, с другой стороны, общественность еще раз ясно увидела, что любая попытка безосновательно представить закон о прозрачности как ограничивающий какое-либо право является ошибочным мнением. Против этого нет никаких аргументов, и, конечно, в итоге этот закон будет принят», — сказал Матикашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили выступил против вмешательства в дела страны зарубежных дипломатов, которые приняли участие в протестах, вызванными этим законопроектом. Главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили считает, что ЕС продолжит раскачивать ситуацию в стране. Подробнее о принятии скандального закона – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зурабишвили призвала Макрона посетить Тбилиси на фоне протестов из-за закона об иноагентах.

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