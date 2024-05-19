В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого ракетные войска, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерия РФ в течение прошедших суток поразили скопления живой силы украинских войск в 112 районах.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

18 мая в ведомстве сообщили, что «Южная» группировка войск ВС России смогла улучшить положение по переднему краю, ВСУ потеряли за прошедшие сутки свыше 690 солдат и один танк.

Ранее ВС РФ уничтожили склад безэкипажных катеров ВСУ.