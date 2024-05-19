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Жителей одного из районов Белгородской области предупредили об атаке ВСУ

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле Краснояружского района со стороны ВСУ

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Украинские военные в эту минуту обстреливают Краснояружский район Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города Белгорода.

«Ведется обстрел <...> села Колотиловка», — говорится в заявлении.

На этом фоне представители властей рекомендовали жителям спуститься в укрытия. В первую очередь речь идет о подвалах.

Днем 19 мая дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два грузовых автомобиля, работавших в поле в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел около поселка Чапаевский в Грайворонском городском округе.

В результате действий украинских бойцов никто из мирных граждан не пострадал. Транспортные средства, в свою очередь, получили незначительные повреждения.

Незадолго до этого обстрелу со стороны ВСУ подверглось белгородское село Дроновка, также расположенное в Грайворонском городском округе. После атаки в населенном пункте зафиксировали повреждения одного частного жилого домовладения и линии газоснабжения.

Ранее украинские военные повредили сельскохозяйственное предприятие в поселке Красное в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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