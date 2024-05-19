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Вдова Юдашкина раскрыла стоимость памятника на могиле модельера

Вдова Юдашкина: памятник на могиле кутюрье установят летом за 2 млн рублей

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Пресс-служба Mercury

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина призналась, что установка памятника на Троекуровском кладбище запланирована на июнь 2024 года. Ее слова передает НТВ.

Она добавила, что цена мемориала составила 2 млн рублей. Он сделан из бронзы и гранита. Юдашкина заявила, что торжественное открытие состоится примерно 15 числа. Женщина призналась, что полгода не могла думать об установке памятника, поскольку не могла определиться, что именно она хочет.

«Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина, с которым он начинал служить в армии. Это заслуженный скульптор Андрей Ковальчук», — заявила Юдашкина.

Вдова подчеркнула, что ей было важно при выборе скульптора то, чтобы мастер был лично знаком с кутюрье. В таком случае, заявила женщина, создателю легче показать модельера настоящим — «чтобы люди видели, что это это Юдашкин, не просто что-то, а личность».

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев.

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