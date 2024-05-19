Вдова Юдашкина раскрыла стоимость памятника на могиле модельера

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина призналась, что установка памятника на Троекуровском кладбище запланирована на июнь 2024 года. Ее слова передает НТВ.

Она добавила, что цена мемориала составила 2 млн рублей. Он сделан из бронзы и гранита. Юдашкина заявила, что торжественное открытие состоится примерно 15 числа. Женщина призналась, что полгода не могла думать об установке памятника, поскольку не могла определиться, что именно она хочет.

«Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина, с которым он начинал служить в армии. Это заслуженный скульптор Андрей Ковальчук», — заявила Юдашкина.

Вдова подчеркнула, что ей было важно при выборе скульптора то, чтобы мастер был лично знаком с кутюрье. В таком случае, заявила женщина, создателю легче показать модельера настоящим — «чтобы люди видели, что это это Юдашкин, не просто что-то, а личность».

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев.

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