Боец MMA Тактаров: желаю Усику перестать заниматься ерундой

Боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри заявил, что легенда в тяжелом весе бокса только одна — Мохаммед Али, передает Sport24.

«Али был независим от США, от России, от всего мира. Желаю Саше перестать заниматься хренью, которая составляет один-два процента на всей Украине. И которая пряталась в лесах после ВОВ», — сказал Тактаров.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее российский боец поставил Усика в один ряд с Мохаммедом Али.